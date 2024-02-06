ÜNLÜ İSİMLERDEN '6 ŞUBAT' PAYLAŞIMLARI: 'ASLA UNUTMUYORUZ, AFFETMİYORUZ'

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üstünden tam bir yıl geçti. Acı günün yıl dönümünde ekranların ve sahnelerin sevilen yüzleri de sosyal medya paylaşımlarıyla depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı andı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

EDİS GÖRGÜLÜ EZHEL - SERCAN İPEKÇİOĞLU

KAAN URGANCIOĞLU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

ACUN ILICALI

ŞAHAN GÖKBAKAR

6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevdiklerine, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun... Unutmadık, unutmayacağız.

NURGÜL YEŞİLÇAY

"1 yıl önce... 6 Şubat'ta kabus gibi bir sabaha uyandık. Hiç unutmadık, çok üzgünüz."

EZGİ MOLA

"Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan, tarifsiz acı."

HAYKO CEPKİN

Hayko Cepkin : Geçen sene bugün bu saatlerde Ankara yolundayım. 2-3 saat içinde otele ulaşmış olacağım. Yol yorgunu hemen yatacağım. Saat 04: 17 de sarsıntıya uyanıp, İstanbul depremini yaşamış biri olarak sarsıntının uzunluğunu aklım almayacak.

Sabah yola çıkacak ekibi hemen bilgilendireceğim. Buraya da şunları yazacağım. Ülkemizin ve halkımızın yaşadığı bu büyük acıyı dindirebilecek tek bir söz yoktur. Başımız sağolsun. Hayatını kaybedenlerin toprağı bol olsun, acılı ailelerimize yürekten sabırlar dilerim.

YILMAZ ERDOĞAN

6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız…

IŞIN KARACA

Asla unutmuyoruz, asla affetmiyoruz.

MELTEM CUMBUL

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde gerçekleşen depremin üzerinden 1 yıl geçti. Yardım konserlerinin devamı dileğiyle.

EBRU GÜNDEŞ

Unutmadık, unutmayacağız.

ZÜLFÜ LİVANELİ

Haksızlık bu Yaralanmış bakışlar Dünyaya sığmıyor çığlıklar Haksızlık bu Tarifsiz acılar Yokluğu avuçlayan çocuklar Yok olup gitmiş umutların altında Ezilen o insanlar Ama hayaller var ya Kimin gücü yeter onları yıkmaya Hangi çaresiz acı gem vurur aşka Ama hayat sürdükçe Çiçekler yine açacak ellerimizde Güneş yarın yine doğacak sevgiyle. Aylin Livaneli - Haksızlık Bu

BERNA LAÇİN

Bir vardı, bir sabaha karşı yerle bir oldu Uyanamadığımız bir kabus gibi… 1 senedir saplı kalmış bir hançerle yaşıyor gibi… Geriye kalan bomboş bir toprak şimdi Bu vatan toprağı Hepimizin şahsi meselesi olmalı artık Yeniden yeşermeli, yeniden hanelerin ışıkları yanmalı, sokaklarda çocuklar koşmalı Anılar yaşamalı, o tarih ve kültür yaşatılmalı Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, canlarımıza Allah'tan rahmet, Kalanlara sabır ve çok büyük dayanma gücü dilerim.

ESRA EROL

Tam bir yıl önce bugünün gecesi, nasıl kabuslu bir sabaha uyanacağımızı bilmiyorduk. Öyle bir acıya uyandık ki iyileşmemiz daha çok uzun zaman sürecek…

HAMDİ ALKAN

Kaybolan, yitip giden, çocukluğum, gençliğim... ve toprağa karışan dostlarım, akrabalarım... Büyük ailem... ve yarım kalan hikayeler… Yazılamamış şiirler Gözyaşlarına, meçhule karışan hayaller ve umut kırıntıları.

Bizler için bir yıl bir tuş ile bir saniyede ifade ediliyor Ama şehirde kalanlar için her saniye bir yıl gibi geçiyor. Belki de hiç geçmiyor, zaman duruyor. 04.17 de asılı kalıyor. Antakya benim nefesimdi. Öyle kalacak.