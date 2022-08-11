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Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

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Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökhan Özoğuz, Mor ve Ötesi, Moğollar ve Gripin gibi bir isim ve gruptan tepki yağmaya başladı.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, vatandaşların şikayeti üzerine 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermedi. Festivalin bir hafta kala iptal edilmesi Twitter'da gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin başvurusuna şu yanıtı vererek festivali iptal etti: "Düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."

Bir hafta kala iptal edilen Zeytinli Rock Festivali, Twitter'da gündem oldu. İptal kararı Twitter'da ilk sıralara yerleşirken festival katılacakların yanı sıra ünlü isimlerden de tepki yağmaya başladı.

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Zeytinli Rock Festivali Gökhan Özoğuz Balıkesir Twitter Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ihtiyar:

Festival de neymiş gidiyorlar 3 şarkı söyleyip milyonları cukkalıyorlar iptal olunca milyonlar gidiyor tabii ağlayacaklar dert sanat değil para bunlarda

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Orhan Dik :

.. Yanımızdaki paraları gören festival güvenlik görevlileri "çoğunun parası kalmadı, hırsızlık şikayetleri çok arttı dikkat edin" telkininde bulundu. Festival temizlikçileri alan dışına dokunmadığı için de şehir bölgesi çöp çığını oluyor

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Orhan Dik :

Daha önce katıldım. 3-4 gün çadırdayız ama kimisi de şehirde sabaha kadar içip ara sokaklarda "gerçek anlamda çıplak" yatıyor. Herkesin amacı müzik festivali değil.

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