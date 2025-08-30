Ünlü isimler, Zafer Bayramı'nın coşkusunu mesajlarıyla paylaştı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sanat ve spor camiasından ünlü isimler de paylaşımlarıyla bu özel güne eşlik etti. Sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajlarda hem zaferin önemi vurgulandı hem de şehitlere minnet ifadeleri öne çıktı.

Zafer Algöz : "Bağımsızlık ve Özgürlük Benim karakterimdir." 30-Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Yaşatanlara minnet ve saygıyla.

Sabahat Akkiraz : Zafer bedel ödeyerek kazanılır. Dün emperyalizme karşı en büyük savaşı veren Atatürk ve Türk Milleti bugün onları takip eden milyonlar. Zafer kazananlarındır. Bayram da.

Acun Ilıcalı : Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.

Yılmaz Erdoğan : Mirasına sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Sibel Can : 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz.

Ata Demirer : 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Türkan Şoray : 26 Ağustos'tan başlayarak 30 Ağustos'a kadar süren 'Büyük Taarruz'da işgal altında olan Anadolu'yu bizlere vatan kılan, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun

Hülya Koçyiğit : Tarihin dönüm noktalarından biri... Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin 103'üncü yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk'üm diyene!

Fazıl Say : 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Müteşekkiriz... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferiyle bu güzelim toprakları bize kazandırmıştı ama onun daha da büyük zaferleri, bu halk için ortaya koyduğu eşsiz vizyonuydu, toplumsal devrimleriydi.

Tarkan : 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun