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Ünlü isimle aşk yaşamaya başlayınca zam istedi, işletme sahibi kapıyı gösterdi

Ünlü isimle aşk yaşamaya başlayınca zam istedi, işletme sahibi kapıyı gösterdi
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Dicle Olcay, Karaköy'de sahneye çıktığı mekandan aldığı ücretin iki katını isteyince kovuldu.

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ilegeçen eylülde ayrılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın geçen günlerde gönlünü meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü isimle aşk yaşamaya başlayınca zam istedi, işletme sahibi kapıyı gösterdi

İKİ KATI ÜCRET TALEP ETTİ

Posta'nın haberine göre; Olcay, Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayınca, Karaköy'de düzenli olarak sahneye çıktığı mekandan zam istedi. İki katı ücret talep etti. Ama mekan işletmecisi sahne programını sonlandırma kararı aldı.

Ünlü isimle aşk yaşamaya başlayınca zam istedi, işletme sahibi kapıyı gösterdi

SEVGİLİSİNİN MEKANINDA SAHNE ALIYOR

Dicle Olcay şu sıralar sadece sevgilisi Murat Dalkılıç'ın Suadiye'deki mekanında sahneye çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

pirince giderken bulgurdan mi oldun kizzz... yarin sevgilinle de ayrilinca, kalirsin ortada be yaaaa... ama sana sahip cikar bizim genclik... gafani yorma... hadi bakem...

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