Ünlü DJ Stephen Boss, kaldığı motelde ölü bulundu

Amerika'nın en ünlü Talk Show programlarında bir tanesi olan "The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında hayatını kaybetti. DJ'in karısı Allison Holker Boss, yaptığı açıklamada kocasının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Weslie, Maddox ve Zaia adında üç çocuğu olan DJ'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak TMZ, DJ'in intihar ettiğine dair bazı iddialarda bulundu.

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Talk şovunda DJ'lik yapan Boss hakkında konuşan ABD'li sunucu Ellen DeGeneres üzüntüsünü Twitter'da dile getirdi.

"KOCAM BİZİ TERK ETTİ"

DJ'in karısı Allison Holker Boss "Üzülerek ifade etmeliyim ki, kocam bizi terk etti. Stephen, girdiği her odayı aydınlattı. Ailemizin sırt kemiği, en iyi baba, en iyi koca ve hayranları için en büyük ilhamdı" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

CİNAYET BULGUSUNA RASTLANMADI

Ünlü ismin ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Boss'un kaldığı motele çağrılan sağlık ekipleri ile motele giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede cinayet bulgusuna rastlamadı. DJ'nin kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için polis soruşturması devam ediyor.