Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı - Haberler

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Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Snob Magazin - Magazin
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Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldı. İkilinin fikir ayrılıklarından dolayı ilişkilerini bitirdikleri öne sürüldü.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikiliden ayrılık haberi geldi.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Karadağlı ve Yıldız'ın ilişkisi sona erdi. Çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu birlikteliklerini noktaladı.

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Ayrılık kararı sonrası Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları sildi, takipleşmeyi de bıraktı.

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Birliktelikleri uzun süredir konuşulan çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili geçtiğimiz ay savcılığa başvurmuştu.

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Snob Magazin / Magazin

Çocuklar Duymasın, Tamer Karadağlı, Habertürk, Mayıs, Magazin, Haberler

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