Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikiliden ayrılık haberi geldi.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞADILAR

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Karadağlı ve Yıldız'ın ilişkisi sona erdi. Çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu birlikteliklerini noktaladı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Ayrılık kararı sonrası Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları sildi, takipleşmeyi de bıraktı.

SAVCILIĞA BAŞVURMUŞLARDI

Birliktelikleri uzun süredir konuşulan çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili geçtiğimiz ay savcılığa başvurmuştu.