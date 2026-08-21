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Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu
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Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de evlendi. Bodrum’daki konseri nedeniyle nikâha katılamayan Besen hakkında yapılan yorumlara kızı Ezgi Besen’den açıklama geldi.

  • Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen, Edirne'de avukat Yüksel Görkem Erbek ile evlendi; Ümit Besen ise Bodrum'daki konser programı nedeniyle nikâha katılamadı.
  • Ezgi Besen, babasının konser sonrası uçağı kaçırdığını, bir müzik aletini almak için Bodrum'a döndüğünü ve ertesi gün İzmir yolunda kaza yaşanınca planların değiştiğini açıkladı.
  • Ümit Besen, kızının nikâha yetişememesiyle ilgili açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

Edirne Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Ünlü sanatçı Ümit Besen ise Bodrum’daki konser programı nedeniyle kızının nikâhında yer alamadı.

Besen’in konserin ardından uçağını kaçırması ve nikâha yetişememesi sosyal medyada gündem olurken, yapılan “para hırsı” yorumları kızı Ezgi Besen’i üzdü. Babasının sağlıklı olduğu sürece konser vermeye devam edeceğini belirten Besen, yaşananların sanıldığı gibi olmadığını anlattı.

“JET BİLE ARAŞTIRDI AMA OLMADI”

Ezgi Besen, “Babam sağlıklı olduğu sürece konser verecek, bu onun yaşam biçimi artık” diyerek babasının sahne çalışmalarına devam etmesinin kendisi için doğal olduğunu söyledi.

Babasının İstanbul’daki düğüne ev sahipliği yaptığını belirten Besen, Edirne’deki nikâh için ise Ümit Besen’in Kütahya konserinden çıkıp yorgun argın geleceğini ifade etti. Besen’in daha sonra bir müzik aletini stüdyosundan almak için Bodrum’a döndüğünü anlatan Ezgi Besen, ertesi gün İzmir yolunda kaza yaşanınca planların değiştiğini söyledi.

Ümit Besen’in uçakla İstanbul’a gelip oradan Edirne’ye ulaşmayı düşündüğünü ancak uçağa yetişemediğini belirten Ezgi Besen, “Jet bile araştırdı ama olmadı. Vardır bir hayır, belki de o yola çıkmaması gerekiyordu” dedi.

Ümit Besen ise kızının yaptığı bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

Kaynak: Haberler.com
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