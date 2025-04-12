Ümit Besen'den miras ve vasiyet açıklaması: Her şey ayarlandı

Son zamanlarda magazin dünyasında miras paylaşımı konusundaki tartışmalar gündemde yer alırken, sanatçı Ümit Besen de bu konuda dikkat çeken yorumlarda bulundu.Gazete Magazin'e konuşan usta sanatçı, hem ailesine olan bağlılığını hem de vasiyet konusundaki net tavrını kameralar önüne dile getirdi.

"BENİM MİRASIM BESTELERDİ"

Besen "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir. Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki Ümit Besen "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."

2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.

Bir diğer soru yaşayan taraf ise Arkın ailesi olmuştu. Sinemanın usta ismi Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine dava açmıştı.