Ufuk Bayraktar'a 12 yıla kadar hapis talebi

Ezel dizisindeki "Dayı" rolüyle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

İLK İDDİALAR VE GÖZALTI

İddiaya göre Bayraktar, beraberindeki kişilerle Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletmeciden para talep etti. Restoran sahibine tehditle haraç istediği öne sürülen oyuncu, bu iddiaların ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Bayraktar, "yağma" suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, oyuncuyu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karar kapsamında Bayraktar'ın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve düzenli olarak karakola giderek imza atması zorunlu kılındı. Şimdi ise Ufuk Bayraktar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ İDDİANAME VE HAPİS İSTEMİ

Gazeteci Ceylan Sever'in sosyal medya sayfasından paylaştığı bilgiye göre, soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraktar hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede oyuncunun, "iş yerinde birden fazla kişiyle yağma" suçunu işlediği belirtildi. Savcılık, Bayraktar'ın 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti.

İddianamenin kabul edilmesi halinde ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.