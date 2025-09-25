Üçüncü kez anne olan Rihanna, bebeğini ilk kez gösterdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun süredir hamilelik sürecini gözler önünde yaşayan yıldız, 13 Eylül'de kızını dünyaya getirdiğini ve fotoğrafını ilk kez paylaşarak duyurdu.

ROCKİ IRİSH MAYERS DÜNYAYA GELDİ

Rihanna ile rapçi sevgilisi A$AP Rocky, kızlarına Rocki Irish Mayers adını verdi. Mutlu çift, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Rihanna, Instagram'da bebeğini kucağında tuttuğu kareyi paylaşarak, fotoğrafın yanına minik pembe boks eldivenleri de ekledi. Pembeler içindeki minik bebeğin yüz hatları ve güzelliği ise doğrudan annesine benzetildi.

İKİ OĞULDAN SONRA İLK KIZ ÇOCUK

Ünlü çiftin daha önce iki oğulları olmuştu: RZA (2022) ve Riot Rose (2023). Rihanna'nın üçüncü hamileliği, bu yıl düzenlenen Met Gala gecesinde açıklanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

SOSYAL MEDYADA REKOR İLGİ

Rihanna'nın doğum paylaşımı, yalnızca iki saat içinde 5 milyondan fazla beğeni toplayarak sosyal medyada rekor ilgi gördü. Dünyaca ünlü yıldızın hayranları, minik Rocki için tebrik mesajları yağdırdı.

YENİ ALBÜM BEKLENTİSİ

Barbadoslu yıldız, geçtiğimiz haftalarda ilk albümünün üzerinden 20 yıl geçtiğini kutlamıştı. Ancak hayranları, yaklaşık 10 yıldır yeni albüm bekliyor. Rihanna'nın en son 2016 yılında yayımlanan Anti albümü sonrası müzik kariyerine ara vermesi, yeni projelere dair beklentileri artırıyor.