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Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

Türkiye'de 1990'lı yıllarda özel televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan Reha Muhtar ekolünün önemli figürleri arasında yer alan Bay Kubidik'in son hali dikkat çekti. Şu sıralar yönetmenlik yapan Kubilay Dikmen'in yıllar içerisinde ciddi bir değişim yaşadığı görüldü.

Türkiye'de 1990'lı yıllar, televizyon haberciliği için de bir dönüm noktası oldu. Show TV'de televizyon haberciliği açısından önemli bir ekol yaratan ve haberi farklı ele alış biçimiyle kısa sürede reytinglerin zirvesine oturan Reha Muhtar, birçok yıldız yarattı.

BAY KUBİDİK DE ONLARDAN BİRİ

Reha Muhtar'lı yılların vazgeçilmez figürlerinden biri de Bay Kubidik oldu. Kendine has giyim tarzı ve üslubu ile Show TV Ana Haber'de magazin haberleri ve "5 dakika rahatlayın" bölümünü yapan Bay Kubidik, haberleri nedeniyle kısa sürede ilgi çekmeyi başardı.

Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

ALPARSLAN DİKMEN'İN KARDEŞİ

Asıl adı Kubilay Dikmen olan Bay Kubidik, UltrAslan'ın kurucusu Alparslan Dikmen'in de kardeşi. Show TV'deki bayrak değişiminin ardından yönetmenliğe dönen Dikmen, uzun yıllardan bu yana yönetmenlik görevine devam ediyor.

İşte Bay Kubidik'in son hali...

Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Reha Muhtar, Show Haber, Türkiye, Magazin, Yaşam, Haberler

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