Türkiye'de en çok aratılan film Oppenheimer oldu. Google verilerine göre Oppenheimer, Barbie'ye göre yüzde 55 daha fazla aratıldı. Oppenheimer, Bayburt dışındaki bütün şehirlerde yüksek aratılma oranına sahip.

Tüm dünya son zamanlarda geçtiğimiz cuma yayına giren Barbie ve Oppenheimer filmlerini konuşuyor. Sinema salonlarını dolduran iki film, Türkiye genelinde de büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte Türkiye'de en çok hangi filmin merak edildiğine dair veriler ortaya çıktı. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. İşte Türkiye'nin en merak ettiği film!

Türkiye'de en çok aratılan film Oppenheimer oldu!

Hem sinema dünyasında hem de sosyal medyada ses getiren Barbie ve Oppenheimer, Türkiye'de de büyük bir ilgi görüyor. İzleyiciler ise aynı gün vizyona giren iki yapım arasında tercih yapmakta zorlandılar. Peki, Türkiye'deki izleyicileri en çok hangi filmi merak etti? İşte bu sorunun cevabı ortaya çıktı.

Google verileri, Türkiye'de 24 saat içinde Oppenheimer'ın Barbie'ye göre yüzde 55 daha fazla aratıldığını ortaya çıkardı. Türkiye'deki illere göre baktığımızda ise Bayburt dışındaki bütün şehirlerde Oppenheimer'ın aratılma oranını yüksek olduğunu görüyoruz.

Barbie vs Oppenheimer: İlk günün kazananı kim oldu?

Oppenheimer'e gösterine en çok ilgi ise Bingöl, Ardahan, Hakkari, Erzurum ve Muş şehirlerinden geldi. Bayburt'ta en çok aratılan film ise Barbie oldu. Buradaki aratılma oranı Barbie için yüzde 55, Oppenheimer için yüzde 45 olarak yer aldı.

Bayburt'tan sonra Barbie filminin en çok aratıldığı şehir Iğdır oldu. Burada da Oppenheimer aranma oranı yüzde 55, Barbie aranma oranı ise yüzde 49. Avrupa ülkelerine baktığımızda ise Barbie filminin daha fazla ilgi gördüğü görülüyor.

Gişe konusunda ise Türkiye'de oldukça dikkat çekici bir durum söz konusu. Ülkemize en çok aratılan film Oppenheimer olsa da gişede Barbie oldukça büyük bir başarı elde etti. Ayrıca en iyi açılış yapan filmler arasında 9. sırada yerini aldı. Genel olarak ise iki film de sinema dünyasına ses getirmeyi başardı.

Peki, siz bu iki film hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangisini tercih ettiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!