Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, salı günü 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi ve yakın dostları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğan Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Törene katılan Türkan Şoray ise rol arkadaşına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Teşvikiye Camii'ndeki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun yüzlerce hayranı katıldı.

TÜRKAN ŞORAY TABUTA SARILIP AĞLADI

Sayısız projede rol aldığı Cüneyt Arkın'a son görevini yapan Türkan Şoray ise Teşvikiye Camii'nde hazır bulundu. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan 77 yaşındaki Şoray, Arkın'ın tabutunu öperek hüngür hüngür ağladı.

"YOKLUĞUNU BİLMEK ÖYLE ACI Kİ"

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabından rol aldıkları bir filmden fotoğraf paylaşan Türkan Şoray, "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak" diyerek eski rol arkadaşına veda etmişti.