Türk Oyuncu ve Sanatçılar Marvel- Yenilmezler Filminde Avatar Haline Geldi

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre dünyaca ünlü film Marvel- Yenilmezler'i Türk oyuncu ve sanatçılar yapay zeka uygulaması aracılığıyla düzenleyerek avatar haline getirilen fotoğraflar büyük ilgi gördü. En çok ilgi görenler arasında İbrahim Tatlıses, Engin Altan Düzyatan, Oktay Kaynarca, Kibariye, Özgür Ozan (Hulk) ve sosyal medya fenomeni Köksal Baba (Groot) yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları yapay zeka ile filmdeki karaktere bürünen İbrahim Tatlıses'e 'İbrahim Thanoses' dediler.