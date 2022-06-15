Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış - Haberler

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Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra dün akşam konser veren Tarkan'ın sahne performansını sert bir dille eleştirdi. Tarkan'ın performansını beğenmeyen Ekinci, "Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz" dedi.

Koronavirüs salgınından korunmak için yurt dışına taşınarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Megastar lakaplı Tarkan, 3 yıl aradan sonra dün akşam sahneye çıktı. Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise çok konuşulacak bir yorum yaptı.

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN BIKMIŞ"

Disney Plus'ın dün akşam İstanbul'da yapılan lansmanında sahneye çıkan Tarkan, performansıyla ünlü isimleri coşturdu. Konserinde dans etmeyi ihmal etmeyen Tarkan'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Meslektaşının konserinde çığlık atıldığını gören Tuğba Ekinci ise "Bunun neyine çığlık atarsınız anlamadım gitti. Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.

Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış

Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış

Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tuğba Ekinci Tarkan Magazin Haberler

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