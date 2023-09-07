Transparan tulumla sokağa çıkan Kanye West'in eşi göğüslerini yastıkla kapattı

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in eşi Bianca Sensori İtalya sokaklarında önünü yastıkla kapatıp gezdi. Baştan aşağı ten rengi kıyafet giyen Bianca'ya bir bakan bir daha baktı. İtalya'da bulunan çift davranışlarıyla tepki çekmiş, polis soruşturması geçirmişti.

Kanye West ve yeni eşi Bianca Censori, Floransa sokaklarında ilginç kıyafet seçimleriyle boy göstermeye devam ediyor. Kanye West'in eşi Bianca Sensori İtalya sokaklarında önünü yastıkla kapatıp gezdi.

BİR İLGİNÇ HAREKET DAHA

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, geçtiğimiz günlerde eşi ve arkadaşlarıyla tekneye binerek etrafındaki kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirmişti. Görüntülerden dolayı tepki çeken West ve eşinden bir dikkat çeken hareket daha geldi.

ŞEFFAF ELBİSE GİYİP ÖNÜNÜ YASTIKLA KAPATTI

Kıyafetleri ve hareketleriyle çok konuşulan çiftten Bianca Sensori, baştan aşağı ten rengi kıyafet giyip sokağa çıktı. Sensori göğüsleri görünmesin diye de yastıkla önünü kapattı. Sensori'nin yastıkla yaptığı ilginç kombini görenleri şaşırttı.