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Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

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Boykot çağrısı yapan rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın TRT yönetimi tarafından 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş, uzun süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.

TRT'de ekranlara gelen 'Teşkilat' dizisinin başrolü Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek vermesinin ardından ünlü dizinin kadrosundan çıkartılmıştı.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

MESLEKTAŞLARI DA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Pusat'a destek veren ve TRT yapımlarında yer alan meslektaşları da aynı kaderi paylaşmıştı.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ KORUYORDU

Pusat'ın başına gelenler sonrasında partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

'TEŞKİLAT'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI PAYLAŞTI

Sarıtaş, uzun süren sessizliği sonunda bozdu. Sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

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Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

SİZİN KADAR YALANCI MEDYA GÖRMEDİM

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Haber YorumlarıCAN:

adamsın tolga

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Haber YorumlarıMGk:

Devletini satanı satacaksın bravo Tolga

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