Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım
Boykot çağrısı yapan rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın TRT yönetimi tarafından 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş, uzun süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.
TRT'de ekranlara gelen 'Teşkilat' dizisinin başrolü Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek vermesinin ardından ünlü dizinin kadrosundan çıkartılmıştı.
MESLEKTAŞLARI DA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI
Pusat'a destek veren ve TRT yapımlarında yer alan meslektaşları da aynı kaderi paylaşmıştı.
SESSİZLİĞİNİ KORUYORDU
Pusat'ın başına gelenler sonrasında partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyordu.
'TEŞKİLAT'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI PAYLAŞTI
Sarıtaş, uzun süren sessizliği sonunda bozdu. Sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.
Kaynak: Haberler.com / Magazin