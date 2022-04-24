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Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Snob Magazin - Magazin
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Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Yayınladığı dönem reyting listelerini alt üst eden 'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti. Babası Tufan Karel'i kaybeden ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tolga Karel, bu kez acı bir haberle gündeme geldi. Babası Tufan Karel'i kaybeden ünlü isim, Instagram hesabından paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.

Babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu yazdı. Tolga Karel'in bu paylaşımına, birçok takipçisinden baş sağlığı yorumları geldi.

Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Ardından hikayeler bölümünden bir mesaj yayınlayan Karel, şöyle yazdı: Tüm dostlarımdan, seven sevmeyen herkesten mesajlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm. Arkamdaki gölgem, dağım gitti... Elveda baba. Ünlü isim, sonrasında babasıyla olan son mesajlaşmalarını da paylaşarak, "Son mesajı... Kalbim acıyor baba, seni hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Öte yandan Karel, geçtiğimiz aylarda tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanarak, "Evliliğinin güzel devam ettiğini söylemiş ve dördüncü kez baba olacağını duyurmuştu.

Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

2005-2010 yılları arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşi Sarah Scott'ın ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, Amerika'da şirket kurmuştu.

Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Snob Magazin / Magazin

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yaprak Dökümü, Tolga Karel, Baba, Magazin, Haberler

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