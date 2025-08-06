The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi

Kıyamet sonrası zombi temalı dizi The Walking Dead ile tanınan oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Kelley Klebenow olan oyuncunun, merkezi sinir sistemi gliomu nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu, ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Cincinnati kentindeki memleketinde 3 Ağustos Cumartesi günü "huzur içinde" vefat ettiği açıklandı. Gliom, beyin veya omuriliği etkileyen bir tümör türü olarak biliniyor.

AİLESİ AÇIKLADI

Sosyal paylaşım platformu CaringBridge'de ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Kelley'mizin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Parlak, tutkulu bir ışık sonsuzluğa karıştı. Günün birinde hepimizin gitmek zorunda olduğu yere o bizden önce gitti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Mack'in Instagram hesabında,paylaşılan bir fotoğrafın yanında oyuncunun vefat ettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Kelley Mack'in ölümü, hayranları, meslektaşları ve yakınları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Oyuncu arkadaşları onu "yetenekli" ve "nazik ruhlu" biri olarak andı. Dizide Mack'le birlikte rol alan Alanna Masterson, "Ne harika bir insandı. Final bölümümüzde onunla yan yana savaşmaktan gurur duyuyorum" diyerek duygularını ifade etti.

CaringBridge'de yayımlanan bilgiye göre, Mack'in kariyerinde 35 oyunculuk ve 5 yapımcılık kredisi bulunuyordu. En çok The Walking Dead dizisinin 9. sezonundaki Addy karakteriyle tanındı. Ayrıca Chicago Med dizisinin 8. sezonunda Penelope Jacobs karakterini ve FOX'un 9-1-1 dizisinde çeşitli rolleri canlandırdı.

KELLEY MACK, KANSER BELİRTİLERİNİ BEL AĞRISI SANDI

Ünlü oyuncu Kelley Mack, hayatını kaybetmeden aylar önce yaşadığı sağlık sorunlarını Ocak 2025'te Instagram hesabından paylaşmıştı. Mack, ilk belirtileri sıradan bir bel ağrısı olarak yorumlamış, ancak daha sonra yapılan kontrollerde kendisine nadir görülen bir kanser türü teşhisi konmuştu.

Oyuncunun hastalığı, ilk kez Eylül 2024'te netleşti. Şaşırtıcı olan ise, hastanede çekilen bir fotoğrafında başparmağını kaldırarak olumlu bir ifade vermesi ve yüzünden hiçbir sağlık sorunu varmış gibi görünmemesiydi.

Mack, o paylaşımında uzun süredir geçmeyen bel ağrısını ilk başta fıtık nedeniyle yaşadığını düşündüğünü yazdı. Ancak zamanla ağrılar artmış ve başka belirtilerle birleşmişti.

KANSERİ NASIL FARK ETTİ?

Kelley Mack, bel bölgesinde inatçı bir ağrının yanı sıra, sağ uyluğunun ön kısmında sinir kaynaklı kaşıntı hissi yaşamaya başladığını aktardı. Bir süre sonra bu durum, hem bacaklarında hem de belinde hissedilen şiddetli, keskin ve felç edici ağrılarla devam etti.

Bu gelişmeler sonrası yapılan ileri tetkiklerle, Mack'e merkezi sinir sistemi gliomu teşhisi kondu. Bu, beyin veya omurilikteki glial hücrelerden kaynaklanan, nadir ve çoğunlukla ciddi seyreden bir kanser türü olarak biliniyor.

KELLEY MACK HANGİ HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU?

Kelley Mack'in ölümüne neden olan hastalık, tıbbi literatürde "merkezi sinir sistemi gliomu" olarak adlandırılıyor. Gliom, beyin ya da omurilikte bulunan glial hücrelerden gelişen bir tümör türü olup, genellikle beyin kanseri olarak sınıflandırılıyor.