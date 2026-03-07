Teoman'ın canlı performansı alay konusu oldu: 5 bin liram sahnede can çekişiyor
Ünlü rock şarkıcısı Teoman'ın bir etkinlikte sergilediği canlı müzik performansı alay konusu oldu. Performansı beklentilerin altında kalan Teoman hakkında bazı kullanıcılar, "5 bin liram sahnede can çekişiyor", "Sonunda müzik Teoman'ı bıraktı" gibi yorumlar yaptı.
- Teoman'ın bir konserdeki sahne performansı sosyal medyada eleştirildi.
- Sosyal medya kullanıcıları performansı beğenmediğini belirtti.
- Kullanıcılar '5 bin liram sahnede can çekişiyor' gibi ifadelerle yorum yaptı.
Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman'ın bir konserdeki sahne performansı sosyal medyanın diline düştü. Konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcıya ulaşırken, performansı yetersiz bulan bazı dinleyiciler eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, 58 yaşındaki şarkıcının sahnedeki performansının beklentileri karşılamadığını savundu. Bazı kullanıcılar esprili yorumlar yaparak Teoman'ı tiye aldı.
"5 BİN LİRAM SAHNEDE CAN ÇEKİŞİYOR"
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, performansla ilgili dikkat çeken yorumlar paylaştı. Paylaşımlar arasında "5 bin liram sahnede can çekişiyor", "Emekli ol be kral" ve "Kötü bir performans olmuş" gibi ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar ise Teoman'ın geçmişte müziği bırakma kararlarına gönderme yaparak "Sonunda müzik onu bıraktı" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.
Bazı kullanıcılar ise "Teoman konserine ruhunu hissetmek için gidilir sesi önemli değil" gibi bir pencereden Teoman'ı savunsa da sanatçının performansı genel olarak beğenilmedi.
Teoman'ın canlı performansına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
- 5 bin liram sahnede can çekişiyor.
- Teoman'ı severim ama kötü bir performans olmuş
- Teoman artık bırakma zamanı.
- Teoman bitmiş.
- Derhal emekli olmalı, dinleyicilerin kulakları paramparça olmuştur kesin.
- Parayı sokağa atsaydınız daha iyiydi.
- Umarım iyidir.
- Emekli ol be kral.
- "Daha on yedi" şarkısı yeni çıkmıştı. İzmir Fuarı'nda dinlemiştim. Şu an bakıyorum da arada dağlar ötesi fark var.
- En sonunda müzik onu bıraktı.