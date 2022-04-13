Tek celsede boşanan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını bölüştü
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6 yıl önce Amerika'da nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, önceki gün tek celsede boşandı. 60 milyon liralık mal varlığı bulunan Kırmızıgül, boşanma protokolünde 30 milyon lirayı Ece Binay'a verdi. Adliye önünde yaptığı açıklamada bir hayli üzgün olduğu görülen Kırmızıgül, 1 milyon liralık bayram konser teklifini de reddetti.
Geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün avukat Ece Binay'la 6 yıllık evliliği tek celsede bitti. Önceki gün Beykoz Adliyesi'ne giderek boşanan çiftin yaptığı mal paylaşımı da belli oldu.
Adliye çıkışı bir hayli üzgün olduğu görülen ve konuşmakta güçlük çeken Mahsun Kırmızıgül "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullanırken Ece Binay da "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık" demekle yetindi.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay milyon dolarlarlık bir boşanma protokolü imzaladı. 60 milyon liralık bir mal paylaşımında 30 milyon lira Ece Binay'ın oldu. 30 milyon liranın içinde sağlık, nafaka ve eğitim giderleri ise bulunmuyor.
Çıkan görüntüleri hakkında hiçbir açıklama yapmayan ve adliye önünde yaptığı konuşmada üzgünlüğü yüzüne yansıyan Kırmızıgül, zor günleri evinde geçirmeye karar verdi. Kırmızıgül, biten evliliğinin ardından Ramazan Bayramı için gelen 1 milyon liralık konser teklifini de reddetti.
Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, ihanet iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.
Kaynak: 2. Sayfa