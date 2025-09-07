14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Bir dönemin sevilen oyuncularından Yasemin Özilhan, uzun süredir magazin gündeminden uzak bir yaşam sürerken, son günlerde yeniden özel hayatıyla gündeme geldi.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Yasemin Özilhan, 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. 3 Eylül 2025'te görülen dava ile resmi olarak yollarını ayıran çiftin, boşanma sürecini sessiz ve anlaşmalı bir şekilde tamamladığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Özilhan, ayrılığı karşılıklı anlayışla gerçekleştirdiklerini vurguladı: "İzzet Bey ile evliliğimizi dostane bir şekilde sonlandırdık. Bu karar, saygı ve sağduyu çerçevesinde alındı. Çocuklarımızın iyiliği için ebeveynlik sorumluluğumuzu birlikte sürdüreceğiz."

'İHANET' VE 'ALDATMA' İDDİALARI

Boşanma haberinin ardından bazı magazin kaynaklarında çıkan 'ihanet' ve 'aldatma' iddialarına da açıklık getiren Özilhan, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Asılsız haberlerle özel hayatımızın speküle edilmesi üzücü" diyerek, süreci yıpratıcı dedikodulardan uzak tutma çağrısı yaptı.

YENİ EV, YENİ BAŞLANGIÇ

Boşanmanın ardından Özilhan, yıllardır ailesiyle birlikte yaşadığı Sarıyer'deki Boğaz manzaralı evinden taşınma kararı aldı. İddialara göre iki çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmak isteyen ünlü isim, Beykoz'da bulunan lüks bir villayı tercih etti.

KİRA BEDELİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Kulislerde konuşulanlara göre Özilhan'ın yeni evinin aylık kira bedeli 20 bin dolar seviyelerinde. Dikkat çeken bir başka detay ise, bu masrafın eski eşi İzzet Özilhan tarafından karşılanacağı yönündeki söylentiler. Henüz taraflardan bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.

ÜNLÜLERLE KOMŞU OLACAK

Özilhan'ın yeni yaşam alanı olarak seçtiği site ise adeta ünlüler geçidi. Aynı bölgede Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan şarkıcı Demet Akalın'a kadar birçok tanınmış isim de ikamet ediyor.