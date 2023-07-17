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Tatil pozunu paylaşan Pınar Altuğ'dan "Emekli perişan" yorumuna cevap gecikmedi

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Ailesiyle tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ, teknede verdiği poza "Hayat size güzel kızım, emekli perişan nerede tatil sürünüyoruz" yorumuna sessiz kalamayarak "Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin" cevabını verdi.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, bir süredir kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile tatil yapıyor. Oyuncu tatil paylaşımına "Emekli perişan" yorumu yapan takipçisine sessiz kalamadı.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ HERKES GÖNLÜNCE YAŞAYABİLSİN"

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Pınar Altuğ, teknede verdiği tatil pozunu "Yaz" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı ise "Hayat size güzel kızım, emekli perişan. Nerede tatil sürünüyoruz" dedi. Takipçisinin yorumuna sessiz kalamayan Pınar Altuğ ise "Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin" cevabını verdi.

Tatil pozunu paylaşan Pınar Altuğ'dan 'Emekli perişan' yorumuna cevap gecikmedi

Tatil pozunu paylaşan Pınar Altuğ'dan 'Emekli perişan' yorumuna cevap gecikmedi

Tatil pozunu paylaşan Pınar Altuğ'dan 'Emekli perişan' yorumuna cevap gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Pınar Altuğ Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

mustafa yılmaz:

yunan müziği eşliğinde tatil yaparken emekliyi düşünmek de düşündürücü.

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JY:

% 52 SECIMINI YAPTI HAK ETDIGINIZ GIBI YASIYORSUNUZ KIMSE AGLAMASIN KURUNUN YANINDA YASDA YANACAK ARTIK DONUS YOK.

Cevap Yaz18104Yayından Kaldır
er ak:

oy veren dusunsun

Cevap Yaz926Yayından Kaldır
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