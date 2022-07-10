Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında - Haberler

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Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Sevgilisi Umut Evirgen ile tatile çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Siyah bikinisiyle kumsalda poz veren güzel oyuncunun ilginç aksesuarları dikkat çekti. Beline taktığı incili kemer ile ayak parmağına yüzük takan Sarıkaya'nın pozlarına ise beğeni yağıyor.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti.

TAKILARI OLAYOLDU

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatilde kareler paylaşan Sarıkaya son olarak siyah bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Beline inci detaylı bir kemer takangüzel oyuncu ayak parmağına da taktığı yüzükleri paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımına ise beğeni yağdı.

Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında

Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında

Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Magazin Haberler

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