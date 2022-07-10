Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti.

TAKILARI OLAYOLDU

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatilde kareler paylaşan Sarıkaya son olarak siyah bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Beline inci detaylı bir kemer takangüzel oyuncu ayak parmağına da taktığı yüzükleri paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımına ise beğeni yağdı.