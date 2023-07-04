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Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

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Yoğun konser maratonundan artan kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren Hadise, sosyal medya hesabından peş peşe ayna karşısında verdiği bikinili pozlarını paylaştı. Şarkıcı pozlarının birinde bikiniyle yer otururken birinde de dil çıkartarak poz verdi.

Verdiği konserlerle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Hadise, yoğun iş temposundan kalan zamanları da tatil yaparak geçiriyor. Tatillerinde verdiği pozları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Hadise, son olarak ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

PEŞ PEŞE TATİL POZLARINI YAYINLADI

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan Hadise, fırsat buldukça tatil yapıyor. Daha önce çeşitli yerlerde tatil yapan ve güneşten yanan vücuduyla takipçilerinin diline düşen Hadise, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ayna karşısında çeşitli pozlar veren Hadise'nin bir karede bikiniyle yere oturduğu görülürken diğer karede ise dil çıkarması dikkat çekti. Şarkıcının bronz teni ise dikkat çekti.

İşte Hadise'den yeni kareler...

Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hadise Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

HALİS ER:

makyajsız görmek istemiyorum bunu, fadime ye benziyor

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Baris Aydogdu:

Neyi kaybettiğini gör istedim pozları...

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