'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

Güncelleme:
'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan, dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşırken sosyal medya paylaşımlarıyla da binlerce beğeni ve yorum topluyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Dizideki performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor.

İşte o pozlardan bazıları;

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMülayim:

Deniz de taşmış havuz da XD

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

