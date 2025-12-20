Haberler

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz hakkında sosyal medyada dolaşan iddialar açıklığa kavuştu. Karadeniz temalı yapımlardaki başarılı performanslarıyla tanınan Öykü Gürman'ın dizinin kadrosuna katılacağı öne sürüldü. Söz konusu iddialara açıklık getiren Öykü Gürman, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

  • Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağına dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
  • Öykü Gürman, şu anda Taşacak Bu Deniz dizisi gibi bir projede yer almadığını belirtti.

Usta oyuncu Öykü Gürman'ın TRT 1'de ekrana gelen "Taşacak Bu Deniz" kadrosuna katılacağı iddia edilmişti.

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

Ünlü ismin, dizinin dikkat çeken oyuncularından Ava Yaman'ı sosyal medyada takibe alması, bu söylentileri daha da güçlendirdi.

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

Ancak yapılan resmi açıklama, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Son olarak bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, hakkında çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

Gürman, "Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım ancak Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum" ifadelerini kullandı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
title