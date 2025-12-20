'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

Usta oyuncu Öykü Gürman'ın TRT 1'de ekrana gelen "Taşacak Bu Deniz" kadrosuna katılacağı iddia edilmişti.

Ünlü ismin, dizinin dikkat çeken oyuncularından Ava Yaman'ı sosyal medyada takibe alması, bu söylentileri daha da güçlendirdi.

Ancak yapılan resmi açıklama, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Son olarak bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, hakkında çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Gürman, "Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım ancak Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum" ifadelerini kullandı.