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Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

Emniyet mensubu evinde ölü bulundu
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Bartın'ın Amasra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 16 yıldır teknisyen yardımcısı olarak görev yapan 58 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulundu. Sabah mesaisine gelmemesi üzerine evine giden iş arkadaşlarının acı manzarayla karşılaştığı olayda, emniyet mensupları omuz omuza çalıştıkları mesai arkadaşlarının ölümüyle gözyaşlarına boğuldu.

Bartın Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 16 yıldır teknisyen yardımcısı olarak görev yapan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

MESAİYE GELMEYİNCE ARKADAŞLARI EVİNE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri ek binasında görevli olan Recep Kiren'in (58) sabah saatlerinde mesaisine gelmemesiyle ortaya çıktı. Kiren'in işe gecikmesinden ve kendisine ulaşılamamasından şüphelenen mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek yalnız yaşadığı ikametgahına gitti.

Kiren'in, Kum Mahallesi Dereyanı Sokak üzerinde bulunan evine gelen iş arkadaşı, kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdi. Odaları kontrol eden mesai arkadaşı, 58 yaşındaki teknisyen yardımcısını hareketsiz halde buldu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ve uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, Recep Kiren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevresinde çok sevilen bir personel olan Kiren'in bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve bu doğrultuda tıbbi tedavi gördüğü öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Acı haberi alır almaz Dereyanı Sokak'taki eve akın eden emniyet mensupları ve Kiren'in mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 16 yıl boyunca aynı çatı altında omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan polis ekiplerini, çevre sakinleri teselli etmeye çalıştı.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından, Recep Kiren'in cenazesi Amasra Belediyesi morguna kaldırıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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