Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için yıllardır hiçbir projede yer almayan Ozan Güven, Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas ile geri döndü. Güven, dizide eski sevgilisiyle bir araya gelecek.

Yüsra Geyik, 2019 yılında kısa süreli birliktelik yaşadığı Ozan Güven'in başrol olduğu dizide Burak Yörük'ün oynadığı zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi Rüya karakterini hayat verecek. Güven ve Geyik'in karşı karşıya geleceği sahneler ise şimdiden merak konusu oldu.

TAŞ KAĞIT MAKAS'IN KONUSU NE?

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimler yer alıyor.