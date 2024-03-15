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Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

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5 sene önce kısa süreli birliktelik yaşayan Ozan Güven ile Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisinde buluşuyor. Güven'in başrol olduğu diziye dahil olan Geyik'in sahneleri ilerleyen bölümlerde ekrana gelecek.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için yıllardır hiçbir projede yer almayan Ozan Güven, Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas ile geri döndü. Güven, dizide eski sevgilisiyle bir araya gelecek.

Yüsra Geyik, 2019 yılında kısa süreli birliktelik yaşadığı Ozan Güven'in başrol olduğu dizide Burak Yörük'ün oynadığı zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi Rüya karakterini hayat verecek. Güven ve Geyik'in karşı karşıya geleceği sahneler ise şimdiden merak konusu oldu.

Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

TAŞ KAĞIT MAKAS'IN KONUSU NE?

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

Taş Kağıt Makas'a dahil olan Yüsra Geyik, eski sevgilisi Ozan Güven'le karşılıklı oynayacak

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yüsra Geyik Ozan Güven Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

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