Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı

Son olarak Bir Peri Masalı dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Taro Emir Tekin, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sefo ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. İşte haberin detayları...

Taro Emir Tekin, Taksim'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı.

Bu ayrılık Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" demişti. Taro, ayrılık kararı hakkında gazetecilere, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde konuştu.