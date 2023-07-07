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Tarkan, eşini öptüğü fotoğrafı paylaşarak Dünya Öpücük Günü'nü kutladı

Tarkan, eşini öptüğü fotoğrafı paylaşarak Dünya Öpücük Günü'nü kutladı

Magazin Haberleri

Megastar Tarkan, Dünya Öpücük Günü'nü kutlamak için sosyal medya hesabından eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü için de bir fotoğraf yayınladı. Şarkıcı eşini öptüğü bir fotoğraf paylaşıp kutlama yaptı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Şimdilerde hem yeni projeleri için çalışan hem de ailesiyle zaman geçiren Tarkan, Dünya Öpücük Günü'nü kutlamak için eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü pozunu 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Madem Dünya Öpücük Günü" notunu düştü. Megastar'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarkan, pandeminin başında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmıştı. İşleri için sık sık Türkiye'ye gelen şarkıcı, Instagram hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Tarkan, eşini öptüğü fotoğrafı paylaşarak Dünya Öpücük Günü'nü kutladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tarkan Magazin Haberler

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