Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Moda fenomeni Elle Ferguson, katıldığı bir defilede giydiği cesur elbise nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. 2022'de The Block yarışmasından ayrılmasıyla tanınan Ferguson, geçtiğimiz cumartesi günü Instagram hesabından paylaştığı videoda, ünlü moda evi Loewe'nin Sonbahar 2025 koleksiyonundan lila renkli bir elbise giydi. Derin göğüs dekoltesi ve bel kısmındaki katmanlı peplum detayıyla dikkat çeken elbise, takipçilerini ikiye böldü.

Ferguson paylaşımına, "Lila Loewe elbisesi gerçekte çok daha güzel. Jonathan Anderson'ın son koleksiyonunu canlı görmek ve bu parçaları denemek büyük bir hayaldi. Harika Loewe ekibine teşekkürler" notunu düştü. Ancak bazı takipçiler elbiseyi "çirkin" olarak nitelendirirken, "Farklı olmak her zaman hoş görünmek değildir, bu elbise kimseye yakışmaz" ve "O elbise berbat" gibi yorumlar yaptı. Bazıları ise Ferguson'a övgüler yağdırarak, "Tam bir podyum modeli gibisin" ve "Gerçek bir süper model" ifadelerini kullandı.

Elle Ferguson, geçmişte de cinsiyetçi sorularla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram hikâyesinde, bir iş görüşmesinde kadın bir yönetici tarafından kendisine, "Bu kadar başarılı olmanın sebebi dış görünüşün olabilir mi?" sorusunun sorulduğunu anlattı. Ayrıca 2019 yılında girişimci Mark Bouris'in The Mentor podcast'ine katıldığında, Bouris kendisine, "Moda dünyasında güzel bir kadın olarak yaşamak bir avantaj. Bundan nasıl faydalandın? İnsanlar eleştirir diye söylemiyorum ama var olan özelliklerini kullanmakta yanlış bir şey yok" demişti. Ferguson ise bu sözlere karşılık, "Aptal sarışın" klişesini yıkmak için çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ifade etmişti.