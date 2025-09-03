Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç aylarca yüzünü gizlediği aşkıyla nikâh masasına oturdu
Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç, geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi aldığı Mahir Bektaş ile İzmir'de görkemli bir düğünle evlendi. İki farklı gelinlik tercih eden Kılıç'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da törende onu yalnız bırakmadı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Kardeniz Kılıç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da romantik bir evlilik teklifi alan Kılıç, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmış, ancak fotoğraflarda eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. Bu paylaşımlar binlerce beğeni almış ve gündem olmuştu.
İZMİR'DE NİKÂH MASASINA OTURDU
Fenomen isim, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Kardeniz Kılıç'ın heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.
Gelinlikleri ise sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
YAKIN DOSTU ALEYNA KALAYCIOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü yarışmacının nikâhında yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Kalaycıoğlu, törenden bir fotoğraf paylaşarak, "Ağlayacağım" notunu düştü. Bu paylaşım da Kılıç'ın hayranları arasında ilgiyle karşılandı.