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Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu

Magazin Haberleri

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda yarışmacıları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri öğrendiği anlar verildi. Yeni bölümü bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da deprem felaketini öğrenen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuluyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğreniyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULUYORLAR

İki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ekrana gelen yarışmanın sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.

Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu

Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu

Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu

Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu

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