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Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım

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Survivor'a yedekten dahil olan Pınar Saka, hem adada hem de sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Sema Aydemir ile geçen sene kavga eden Saka'nın televizyonda yer aldığı anları paylaşan eski yarışmacı Sahra Işık'tan yılan göndermesi geldi.

Survivor All Star 2025, sezona şoke eden bir giriş yaptı. Eski Survivor yarışmacısı Pınar Saka, yarışmaya yedeklerden giriş yaparak herkesi şaşırttı.

FİZİKSEL TEMAS GÜNDEM OLMUŞTU

Pınar'ı gören Sema Aydemir'in bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım

İkili, geçtiğimiz sezon fiziksel temasın da olduğu büyük bir kavga etmişti. Kavga sonrası olay ailelere bile sıçramış, aralarındaki çatışma yeni yeni bitmişti.

Programın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'nın, Survivor'a bu ikilinin kavgasıyla gelecek reytinglerin farkında olduğuna ilişkin yorumlar yapılırken iki yarışmacının da sevenleri taraflarını aldı.

SAHRA'DAN OLAY PAYLAŞIM

Tüm bunlar yaşanırken bir tepki de Survivor yarışmasının eski yarışmacısı ve Sema Aydemir'in yakın arkadaşı Sahra Işık Aybirdi'den geldi.

Yarışmacı olmasa da programı yakından takip eden Işık, Pınar Saka'nın yarışmadan bir görüntüsünü yılan fotoğrafıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım

Bu hamle sosyal medyada epey konuşuldu.

Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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