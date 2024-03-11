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Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

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Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu. Ödüllerden yararlanamayan eşine destek olmak için bu zorlu süreci çektiğini belirten Beria Özden, eşinin kendisine ulaşamadığı için bu güzel haberi verememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve özlemle mücadele ettiği yarışmada mücadele eden Yunus Emre'nin eşi paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.

Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

Ecem Altan
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