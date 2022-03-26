Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisinden ilk görüntüler geldi - Haberler

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Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisinden ilk görüntüler geldi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor 2022 All Star'ın haftalardır merakla beklenen birleşme partisi yapıldı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacıların Edis'in şarkılarıyla eğlendiği anları paylaştı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisi yapıldı. Partinin ilk görüntülerini ise Acun Ilıcalı paylaştı.

YARIŞMACILAR PARTİDE KENDİNDEN GEÇTİ

Survivor All Star'ın birleşme partisine teknik direktör Sergen Yalçın, sunucu Zuhal Topal ve şarkıcı Edis gibi ünlü isimler katıldı. Partide sahne alan Edis, sevilen şarkılarıyla yarışmacıları eğlendirdi. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından Nisa ve Nagihan'ın Edis'in şarkısında dans ettiği anları paylaştı. Birleşme partisinin yayınlanacağı bölümler ise önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisinden ilk görüntü geldi

Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisinden ilk görüntüler geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal, Instagram, Survivor, Edis, Tv8, Magazin, Haberler

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