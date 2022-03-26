Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisinden ilk görüntüler geldi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisi yapıldı. Partinin ilk görüntülerini ise Acun Ilıcalı paylaştı.

YARIŞMACILAR PARTİDE KENDİNDEN GEÇTİ

Survivor All Star'ın birleşme partisine teknik direktör Sergen Yalçın, sunucu Zuhal Topal ve şarkıcı Edis gibi ünlü isimler katıldı. Partide sahne alan Edis, sevilen şarkılarıyla yarışmacıları eğlendirdi. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından Nisa ve Nagihan'ın Edis'in şarkısında dans ettiği anları paylaştı. Birleşme partisinin yayınlanacağı bölümler ise önümüzdeki günlerde ekranda olacak.