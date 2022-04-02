Survivor All Star'da oyunu yarıda bırakan Nisa ile Yağmur birbirine girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor All Star'da oyunu yarıda bırakan Nisa ile Yağmur birbirine girdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nisa ve Yağmur arasında tansiyon yükseldi. Oyun esnasında kural ihlali yaptığı için yarışı bırakan Nisa'ya sinirlenen Yağmur, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Rehabilitasyon merkezi mi burası?" diye tepki gösterince ortalık karıştı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, dün akşam 66. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ünlüler takımıyla karşı karşıya gelen gönüllüler takımında gerginlik çıktı. Nisa'nın oyunu bırakarak ağlamasına sinirlenen Yağmur, tepki gösterdi.

Dokunulmazlık oyununda yarışan Nisa, parkurda düşünce sunucu Murat Ceylan tarafından uyarıldı. Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa, parkurda oturarak yarışı bıraktı. Arkadaşlarının devam etmesini söylemesi üzerine yerinden kalkan Nisa, rakibi Sema'nın parkuru tamamlayarak kazanmasının ardından oturup ağladı.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

Nisa'nın oyunu bırakmasına sinirlenen takım arkadaşı Yağmur, "Ne olursa olsun oyunu bırakmaya değer mi? Yok bacağı girmiş, dizi girmiş. Yırtınıyoruz burada. Bırakmayacaksın o zaman. Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun. Rehabilitasyon merkezi mi burası? Toparla kendini. Seninle savaştığım için kendimden utanıyorum. Azıcık utanman olsun" dedi.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

Sinirlerine hakim olamayan Nisa ise "Sen bir aydır bir b.. yapamıyorsun. Benim ne zaman oyun bıraktığımı gördün? Siz savaşırken ben de savaşmadım mı. Sen hep konuşmayı biliyorsun zaten, tek bildiğin o" diyerek karşılık verdi.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

Yağmur'un "Sen benim yanımdan bile geçemezsin" çıkışının ardından iyice sinirlenen Nisa, "Allah Allah gel kapışalım o zaman. Kadın bile olamıyorsun zaten sen. Biz, bizim sene için 'Şeytanlık yuvası' diyordum, burası var ya cehennemin dibi" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerginlik tırmanınca takım arkadaşları araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

Oyundan sonra açıklama yapan Yağmur, "Oyunun heyecanından dolayı bazen insanlar ağzından çıkanı bilmiyor. Nisa'da özür dilerim ama söylediklerimin arkasındayım" derken Nisa sessizliğini korudu.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nisa Bölükbaşı, Survivor, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title