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Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı! Ersin Korkut yarışmaya veda etti

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Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal, Yunus Emre, Sercan, Bozok, Yaman ve Ersin arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden isim Ersin Korkut oldu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2024 dün akşam eleme heyecanıyla ekrana geldi. Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman, Bozok, Sercan ve Ersin arasında yapılan eleme oyununda Ersin Korkut hayallerine veda etti.

6 DÜELLO BİRDEN YAPILDI

Bu hafta belirlenen 4 adaydan Yunus Emre ve Yaman, Mustafa Kemal ile de Ersin mücadele etti. Düelloda Yunus Emre düelloyu kazanarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Mustafa Kemal ile Ersin karşılaşmasında kazanan isim Mustafa Kemal oldu. Bozok'un sakatlığı nedeniyle bir önceki hafta eleme gerçekleşememişti. Geçen haftadan gelen 2 aday Bozok ve Sercan, bu hafta eleme için yarıştı. Bozok ile Sercan karşılaşmasında kazanan isim ise Sercan oldu. Daha sonra Yaman ve Ersin arasında bir düello yapıldı. Onu kazanan isim de Yaman olarak yarışmada kalmaya devam etti.

Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı! Ersin Korkut yarışmaya veda etti

ERSİN VEDA ETTİ

Yunus Emre, Mustafa Kemal, Sercan ve Yamanın elenme adaylığından kurtulmasıyla geriye kalan Ersin ise Bozok ile final oyunu oynadı. Oyun seçim hakkı kendisinde olan Bozok, basket atışını seçti. Oyunu kazanan isim adada kalmayı garantilerken kaybeden isim elenerek Survivor'a veda etti.

Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı! Ersin Korkut yarışmaya veda etti

"45 GÜNLÜK HİKAYEM NOKTALANDI"

Yarışmaya erken veda eden Ersin, yaptığı konuşmada "Bu düellodan çıkacağımı zannediyordum. Fakat ekibimden yani Kırmızı takımdan Bozok beni elemiş oldu. Bozok'u tebrik ediyorum. 45 günlük hikayem burada noktalandı bugün. Öncelikle ben Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi çok seviyorum eğer kırgınlık bir üzüntü olduysa özür diliyorum. Ben herkesi çok seviyorum benim hikayem burada bitti" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı! Ersin Korkut yarışmaya veda etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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