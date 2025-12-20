Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Hayatını Amerika'nın Miami şehrinde sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Türkiye'ye sık sık tatil için geliyor.

Geçtiğimiz gün yeni yıl davetinde görüntülenen Yalçın, İstanbul'a olan özlemini dile getirerek, "Fırsat buldukça gelmeye özen gösteriyorum. Burada çok güzel hatıralarım var. Ailem ve arkadaşlarımla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Katıldığı etkinlikte bu açıklamaları yapan Yalçın, doğum günü için özel bir organizasyon düzenledi.

Beyazlar içinde doğum gününü kutlayan Yalçın'a, eşi sürpriz yaptı. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra Yalçın'ı dudağından öpmesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede gündem oldu.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

1984'de doğan Süreyya Yalçın, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başardı. 2005'te Kerem Dürüst, 2008'de Önder Bekensir'le evlenen Süreyya Yalçın, 2016'da da Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile hayatını birleştirdi. Süreyya Yalçın 2016 yılından beri ABD'nin Miami şehrinde yaşamını sürdürüyor.