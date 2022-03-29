Süper mini şortuyla poz veren Hande Erçel, ip askılı bluzu için 12 bin TL ödedi
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Güzelliği ve yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, tercih ettiği kıyafetlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan oyuncu, 12 bin TL'lik ip askılı bluzu ve 24 bin TL değerindeki çantasıyla poz verdi.
Son olarak rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımları ve kombinleriyle sık sık konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.
BİR KOMBİNİ 36 BİN TL
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 27,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, son olarak mini şortu ve ip askılı bluzu ile ayna karşısında poz veren oyuncunun kombinin değeri ortaya çıktı. Fenomenler Nerede Giyinmiş isimli Instagram hesabının haberine göre, Erçel'in ip askılı sarı bluzu 12 bin 200, sarı çantası 23 bin 749, şortu ise 400 TL.