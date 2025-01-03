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Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birinden bahsediyoruz." sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tayfur'un hayranları, "Hem ölene saygın yok hem sevenlerine" gibi yorumlarla Özuğurlu'ya tepki gösterdi.

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğarken Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun Tayfur'a yönelik sözleri tepki topladı.

"SANATSAL AÇIDAN BERBATTI"

Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

"YERİ KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ"

Bu sözler üzerine sosyal medya platformlarında ünlü sanatçının hayranlarından yorumlar peş peşe geldi. Kullanıcılar, "Sanatının zekatını verse şimdiki sanatçıları ihya ederdi", "Herkes beğenisinde özgürdür ama yaşarken söyleseydin madem" ve "Seversiniz sevmezsiniz ama Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Zeki Müren, Orhan Gencebay gibi sanatçıların yeri kolay kolay doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.

"HEM ÖLENE HEM SEVENLERİNE SAYGIN YOK"

Ferdi Tayfur'un çok sayıda hayranı Özuğurlu'nun sözlerini saygısızlık olarak nitelendirdi. "Hem ölene saygın yok hem de sevenlerine" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada en çok paylaşılan ifadelerden biri oldu.

MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kurumu adına sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diledi. Yanardağ, "Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam '18 Dakika' programında da belirttiğim gibi, anısınasaygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tayfur, "Bırakın Gitsin", "Emmoğlu", "Bana Sor" ve "Huzurum Kalmadı" gibi hit şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli başarılar elde eden Tayfur, arabesk müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (64)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Hadi kardeşim sen git operada vaaaaaaaaa uuuuuu aaaa diye bagiranlari dinle. Hadi kardeşim sanat uzmanı olmuş. Hadi kardeşim senin ne işin var orda bana gorede öyle. Sen program sunacak kapasitede misin acaba.

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Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Kafasız. Arabesk’in kralıydı adam. Türkiye’nin evladı sanatçısına saygınız olsun. Sen kimsin!

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ferdi Tayfur Milli duyguları yüksek bir sanatçıydı. Ee bu solcular sevmez ki mili olanı

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

Ferdi Tayfurun muzigini seversin sevmezsin ayri bir konu ama adam butun ulkenin tanidigi milyonlarin sevdigi bir sanatci.asil sen kimsin ar mut.adini bile ilk defa bu haberde duydum.

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Bir insan öldüğü zaman arkasına topladığı insan yığınlarını kişilerden anlaşılır sevenleri ne kadar çoksa onun da Rahmân da o kadar çok sevildiğini gösterir Bakalım sen arkana gassal ve iman dan başka kaç kişiyi toplayacaksın

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Kalitesiz insanlar, Kaliteli insanlar hakkında yorum yapamaz, ucuz ve kalitesiz birinin FERDİ TAYFUR hakkında ne düşündüğü çok önem arz etmez

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Haber YorumlarıMurat Celik:

kedi ciğere yetişemeyince miyav dermiş Musa sen de öylesin

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

zaten yapiniz geregi olsa gerek turkiyenin hic bir degerini sevmessiniz ama ferdinin seveni sandiginizdan cok cok fazladir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her sanatçının bir seveni vardır sevmesende en ağzını tut konuşup hakaret etme zaten bu sipiker geçininen tuzu kuru şahsın konuşma ve hiç bir haber sunma şeklini sevmiyorum

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

1970 li yılların sonlarına doğru sex filmleri furyası vardı. Yesilçam bitmiş haldeydi. Bunun filmleriyle gişeler doldu, rekorlar kırıldı. Kimsenin başaramadığını başardı. 9 Altın plak ödülü aldı. 200bin kişiye Gülhane'de konser verdi. Eserleri bıkılmadan yeni nesil tarafından dinleniyor ve derlenip söyleniyor. Sanki topluma zararı olmuş gibi lanse ediyorsun. Haddini bil efendi.

Yorum Beğen122
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