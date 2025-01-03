Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğarken Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun Tayfur'a yönelik sözleri tepki topladı.

"SANATSAL AÇIDAN BERBATTI"

Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

"YERİ KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ"

Bu sözler üzerine sosyal medya platformlarında ünlü sanatçının hayranlarından yorumlar peş peşe geldi. Kullanıcılar, "Sanatının zekatını verse şimdiki sanatçıları ihya ederdi", "Herkes beğenisinde özgürdür ama yaşarken söyleseydin madem" ve "Seversiniz sevmezsiniz ama Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Zeki Müren, Orhan Gencebay gibi sanatçıların yeri kolay kolay doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.

"HEM ÖLENE HEM SEVENLERİNE SAYGIN YOK"

Ferdi Tayfur'un çok sayıda hayranı Özuğurlu'nun sözlerini saygısızlık olarak nitelendirdi. "Hem ölene saygın yok hem de sevenlerine" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada en çok paylaşılan ifadelerden biri oldu.

MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kurumu adına sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diledi. Yanardağ, "Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam '18 Dakika' programında da belirttiğim gibi, anısınasaygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tayfur, "Bırakın Gitsin", "Emmoğlu", "Bana Sor" ve "Huzurum Kalmadı" gibi hit şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli başarılar elde eden Tayfur, arabesk müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.