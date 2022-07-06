Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

47 yaşındaki David Harbour, ilk kez 2016'da yayınlanan popüler bilim kurgu dizisi Stranger Things'te Jim Hopper rolüyle karşımıza çıktı. Tüm dünyada ve ülkemizde ilgiyle izlenen dizide Harbour, dizinin final sezonu için vermesi gereken kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

David, dizide Hopper'ın üçüncü sezondaki görünümüne kıyasla dördüncü sezonda oldukça zayıf göründüğünü kabul ederek, BBC Breakfast'ta verdiği bir röportajda kilo kaybıyla ilgili her şeyi anlattı.

Yaklaşık 32 kilo veren David bunu doğru yaptığını savunmadı ve "Bu zor bir süreçti" dedi.

"Kolay değil, bu kadar kilo vermek. Sırrı çok yemek yememek ve aç kalmak."

"Diyetin sırrını merak ediyorsanız, sadece yemek yememek."

David Harbour ünlü şarkıcı İngiliz şarkıcı Lily Allen ile 2020 yılında evlenmişti.