Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin - Haberler

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Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'de Jim Hopper karakterini canlandıran David Harbour rolü için adeta iğne ipliğe döndü. 32 kilo veren ünlü oyuncu diyetin sırrını "Yememek" olarak açıkladı.

47 yaşındaki David Harbour, ilk kez 2016'da yayınlanan popüler bilim kurgu dizisi Stranger Things'te Jim Hopper rolüyle karşımıza çıktı. Tüm dünyada ve ülkemizde ilgiyle izlenen dizide Harbour, dizinin final sezonu için vermesi gereken kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

David, dizide Hopper'ın üçüncü sezondaki görünümüne kıyasla dördüncü sezonda oldukça zayıf göründüğünü kabul ederek, BBC Breakfast'ta verdiği bir röportajda kilo kaybıyla ilgili her şeyi anlattı.

Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

Yaklaşık 32 kilo veren David bunu doğru yaptığını savunmadı ve "Bu zor bir süreçti" dedi.

Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

"Kolay değil, bu kadar kilo vermek. Sırrı çok yemek yememek ve aç kalmak."

Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

"Diyetin sırrını merak ediyorsanız, sadece yemek yememek."

Stranger Things'in Jim Hopper'ı rolü için iğne ipliğe döndü! Sırrını merak ediyorsanız dikkat kesilin

David Harbour ünlü şarkıcı İngiliz şarkıcı Lily Allen ile 2020 yılında evlenmişti.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

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