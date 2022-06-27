Sorumsuzluğun böylesi! Ben Affleck'in direksiyon başına oturttuğu 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck, Jennifer Lopez ile araç kiralama şirketinden kiraladıkları 230 bin dolar değerindeki aracı park yerinden çıkarması için 10 yaşındaki oğlu Samuel'e direksiyon başına geçmesi için izin verdi. Jennifer, araca girip arka koltuğa oturdu Samuel de direksiyon başında aracı geri geri park yerinden çıkarmak isterken park halindeki lüks bir araca vurdu.

KAZA YAPAN OĞLUNU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ben, oğlunun kaza yaptığını görünce hemen müdahale edip aracın motorunu kapattı. Samuel, araçtan inerken Ben kendisine sarılıp sakinleştirdi. kazadan sonra Ben, Jennifer ve Samueral yürüyerek şirketten uzaklaştı. Yürürken Jennifer Samuel'in elini tuttu. Araçta ne kadar hasar meydana geldiği bilinmiyor.