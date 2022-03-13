Son yaptığını kimse beklemiyordu! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi - Haberler

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Son yaptığını kimse beklemiyordu! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi

Haberler.com - Magazin
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İlginç açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde üzerine ayçiçek yağı dökmesiyle konuşulan Bahar Candan, bu sefer de duşta verdiği çıplak pozla dikkatleri üzerine çekti.

Katıldığı yarışmalar, konuşma tarzı ve yorumlarıyla magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Bahar Candan, olay yaratacak hareketlere imza atmaya devam ediyor.

MAGAZİN YORUMCULUĞU YAPIYOR

Şu sıralar Al Sana Haber adlı magazin programında yorumculuk yapmaya devam eden Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf nedeniyle çok konuşuldu.

DUŞTA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Candan, duşta çektirdiği çırılçıplak pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri Candan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o fotoğraf:

Son yaptığını kimse beklemiyordu! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi

Haberler.com - Magazin

Bahar Candan, Cinsellik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (7)

serhat uyumaz:

bundan çoook var pisikolojisi bozuk bu tür insanlar egosu tavan yapmîs zavallılar becerisi olmayınca soyunuyorlar

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Çınar Saraç:

Offfff yaaaaa süper

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Bilge Tanrıöver :

Kusasım geldi bu nedir böyle ne desem boş

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