Son yaptığını kimse beklemiyordu! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi

Katıldığı yarışmalar, konuşma tarzı ve yorumlarıyla magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Bahar Candan, olay yaratacak hareketlere imza atmaya devam ediyor.

MAGAZİN YORUMCULUĞU YAPIYOR

Şu sıralar Al Sana Haber adlı magazin programında yorumculuk yapmaya devam eden Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf nedeniyle çok konuşuldu.

DUŞTA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Candan, duşta çektirdiği çırılçıplak pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri Candan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o fotoğraf:

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