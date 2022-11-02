Son Dakika: Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

Son dakika: Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın gece saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncudan sabaha karşı acı haber geldi. Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın gece saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncudan sabaha karşı acı haber geldi.

ACI HABER SABAH GELDİ

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurmuştu. Samancılar acı haberi sabaha karşı paylaştı.

"CANIM KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"

Menderes Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" paylaşımıyla usta oyuncunun öldüğünü duyurdu.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.

1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.