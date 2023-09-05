Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay, vefat etti

Ruhsar, En İyi Arkadaşım, Emret Komutanım, Baba Candır, Hükümsüz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Mehmet Ulay, 1 yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir Almanya'da bulunan Ulay, 81 yaşında vefat etti.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Alanya doğumlu Mehmet Ulay, 1947 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Karabaş Lisesinde tamamlayan usta oyuncu, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında çalıştı. Ardından İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. 1971 yılında Türkiye'ye dönen Ulay, Ankara Sanat Tiyatrosunda yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Daha sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Mehmet Ulay, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.