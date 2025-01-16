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Sofia Vergara ve Lewis Hamilton'dan aşk bombası!

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Modern Family'nin yıldızı Sofia Vergara ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, New York'ta öğle yemeğinde samimi bir buluşmada görüntülendi. İkilinin bu buluşması, aşk dedikodularını alevlendirdi.

Modern Family dizisinin yıldızı Sofia Vergara (52) ile Formula 1 pilotu Lewis Hamilton (40), New York'ta öğle yemeği buluşmasında görüntülendi. İkilinin samimi görüntüleri, aşk dedikodularını alevlendirdi.

Salı günü gerçekleşen buluşmada, Kolombiya asıllı Amerikalı oyuncu ve ünlü pilot birbirlerine gülümseyerek veda ederken objektiflere yansıdı. Vergara, her zamanki şık tarzıyla bol paçalı jean, tek omuzlu siyah üst ve beyaz yün palto tercih etti.

Hamilton ise daha sade bir stil tercih etti. Boya lekeli yırtık jean, kahverengi ekose gömlek ve palto giyen pilot, karakteristik tarzını yansıtan tüylü bucket şapka ve süet botlarla kombinini tamamladı.

KONUŞMAKTAN YEMEK YİYEMEDİLER

West Village'daki Breakfast by Salt Cure'da arkadaşlarıyla yemek yiyen ikili, yan yana oturdu. TMZ'nin haberine göre, Vergara sohbete o kadar dalmıştı ki önündeki yemeğe neredeyse hiç dokunmadı. İki saat süren yemeğin ardından dışarıda bir süre sohbet eden ikili, Vergara'nın arabasına binmesiyle ayrıldı.

Vergara, ertesi gün Soho'daki lüks Amerikan restoranı The Corner Store'da tek başına akşam yemeğine giderken görüntülendi. Bordo tulum ve şık paltosuyla dikkat çeken oyuncu, Yves Saint Laurent el çantasıyla kombinini tamamladı.

Vergara'nın daha önce ikinci eşi Joe Manganiello (48) ve eski nişanlısı Nick Loeb (49) gibi kendinden genç erkeklerle ilişkileri olmuştu. Hamilton ise 2007-2015 yılları arasında Pussycat Dolls yıldızı Nicole Scherzinger ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşamıştı.

Sofia Vergara ve Lewis Hamilton'dan aşk bombası!

Sofia Vergara ve Lewis Hamilton'dan aşk bombası!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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