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SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Samet'in cenazesi kaldırılırken Tahsin, Sumru'dan şüphelendiği için kendini affettirmeye çalışıyor. Nuh'un Halil'e inanması, Melek ile arasını bozarken; Melek ve Harika, uzun süredir süren düşmanlıklarına son veriyor. Sevilay, abisiyle tartışma yaşarken Nuh'un tam o sırada onu bulmasıyla yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Kapadokya'nın destansı ortamında çekilen Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana bağladı. Peki, Siyah Kalp 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Peki, Siyah Kalp 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Kalp 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Show TV platformlarndan takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 30. Bölümünde; İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. Hikmet'in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin'i zorlar. Bu hamle ise aslında Hikmet'in büyük planının bir parçasıdır. Harika'nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar. Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir. Halil sadece Sumru'nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru'nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder. Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan olan Sumru'yu büyük sınavlar beklemektedir.