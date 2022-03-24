Sinem Umaş'ın eski sevgilisi Ata için yaptığı yorum pes dedirtti: Tabutu cenazede ayaklarımıza düşüp açılmıştı

Türk televizyon tarihine damga vuran programlar arasında "Gelinim Olur musun?" yarışması ile şöhreti yakalayan gelin adayı Sinem Umaş, yıllar sonra sosyal medyada yazdığı yorumlarla gündeme geldi.

"YİNE BANA SALLIYOR"

Bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın altına yorumlar yapan gelin adayı Sinem Umaş, fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.

"TABUTU AYAKLARIMIZA DÜŞÜP AÇILMIŞTI"

Yorumlarına devam eden Umaş, aşırı dozdan ölen eski sevgilisi Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazeden çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şoke etti.

İşte Sinem Ubaş'ın yorumları;

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